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Силы обороны уничтожили 610 оккупантов, 43 единицы бронетехники и 22 артсистемы – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 08:00
Силы обороны уничтожили 610 оккупантов, 43 единицы бронетехники и 22 артсистемы – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Силы обороны ликвидировали 610 российских захватчиков, уничтожили 23 танка, 22 артиллерийские системы и 20 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 7 октября 2023 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 281 700 (+610) человек;

– танков – 4800 (+23);

– боевых бронированных машин – 9102 (+20);

– артиллерийских систем – 6688 (+22);

– РСЗО – 808 (+2);

– средств ПВО – 541 (+1);

– самолетов – 315 (+0);

– вертолетов – 316 (+0);

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5185 (+27);

– крылатых ракет – 1530 (+0);

– кораблей / катеров – 20 (+0);

– подводных лодок – 1(+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 9073 (+58);

– специальной техники – 956 (+5).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ
  • Генштаб сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отразили атаки оккупантов на шести направлениях.
  • Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.
  • ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

Читайте также: Россияне узнали, сколько местных их поддерживает в оккупации на юге. Это всего 5% – ССО

Артём Джерипа
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