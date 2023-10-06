Генерал ВСУ: Создан дальнобойный огневой кулак. РФ не может вести контрбатарейную борьбу
Вооруженные Силы Украины создали дальнобойный "огневой кулак", который не дает россиянам возможность вести эффективную контрбатарейную борьбу. Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.
Он отметил, что Силы обороны заранее выявляют и уничтожают артиллерию врага до того, как она будет готова ударить по украинским позициям.
"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", — заявил Баранов.
Генерал подчеркнул, иногда до 90% уничтожения личного состава и техники армии РФ приходится на ракетчиков и артиллеристов.
- ВСУ сообщали, что на южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров.
- На Мелитопольском направлении россияне уже начали бросать на штурмы свою "элиту" – десантников.
- Россияне резко увеличили активность, большинство боестолкновений – в районе Марьинки.
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