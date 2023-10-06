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Генерал ВСУ: Создан дальнобойный огневой кулак. РФ не может вести контрбатарейную борьбу

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 08:26
Генерал ВСУ: Создан дальнобойный огневой кулак. РФ не может вести контрбатарейную борьбу - Фото
Сергей Баранов (Фото: ВСУ)

Вооруженные Силы Украины создали дальнобойный "огневой кулак", который не дает россиянам возможность вести эффективную контрбатарейную борьбу. Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов. 

По его словам, в современной артиллерии необходима максимальная автоматизация с цифровыми разработками для разведки и системами управления огнем, а также средств контрбатарейной борьбы. 

Он отметил, что Силы обороны заранее выявляют и уничтожают артиллерию врага до того, как она будет готова ударить по украинским позициям. 

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", — заявил Баранов.

Генерал подчеркнул, иногда до 90% уничтожения личного состава и техники армии РФ приходится на ракетчиков и артиллеристов. 

  • ВСУ сообщали, что на южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров.
  • На Мелитопольском направлении россияне уже начали бросать на штурмы свою "элиту" – десантников.
  • Россияне резко увеличили активность, большинство боестолкновений – в районе Марьинки.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаартиллерияпотеригенштабконтрбатарейная борьба
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