ВСУ: Россияне резко увеличили активность, большинство боестолкновений – в районе Марьинки
Оккупанты резко активизировались на Таврическом направлении, а основная часть боестолкноцений происходит в районе Марьинки Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
"Российские оккупанты после потерь позиций в предыдущий период резко увеличили на нашем направлении свою активность. Провели 41 боевое столкновение за минувшие сутки. Если подробнее, то большинство из них было в районе Марьинки и Красногоровки. Это более 15 боевых столкновений", – сообщил Штупун.
Также, по его словам, россияне пытались улучшить положение в районе поселка Ласточкино, возле Авдеевки. Силы обороны также отбили атаки РФ на Шахтерском и Запорожском направлениях.
"Враг такой своей активизацией продолжает терять людей. В минувшие сутки его общие потери на нашем направлении составили 309 человек", – сказал он, подчеркнув, что в течение последних шести дней потери РФ на Таврическом направлении составляют не менее 250 человек ежедневно.
Спикер ВСУ добавил, что в течение последних пяти дней наблюдается и тенденция увеличения случаев сдачи в плен – 28 оккупантов решили сдаться за эти дни. За прошедшие недели, по его словам, это были единицы.
- Штупун вчера сообщил, что на южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров.
- На Мелитопольском направлении россияне уже начали бросать на штурмы свою "элиту" – десантников.
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