ВСУ: Россияне резко увеличили активность, большинство боестолкновений – в районе Марьинки

Оккупанты резко активизировались на Таврическом направлении, а основная часть боестолкноцений происходит в районе Марьинки Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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"Российские оккупанты после потерь позиций в предыдущий период резко увеличили на нашем направлении свою активность. Провели 41 боевое столкновение за минувшие сутки. Если подробнее, то большинство из них было в районе Марьинки и Красногоровки. Это более 15 боевых столкновений", – сообщил Штупун.

Также, по его словам, россияне пытались улучшить положение в районе поселка Ласточкино, возле Авдеевки. Силы обороны также отбили атаки РФ на Шахтерском и Запорожском направлениях.

"Враг такой своей активизацией продолжает терять людей. В минувшие сутки его общие потери на нашем направлении составили 309 человек", – сказал он, подчеркнув, что в течение последних шести дней потери РФ на Таврическом направлении составляют не менее 250 человек ежедневно.

Спикер ВСУ добавил, что в течение последних пяти дней наблюдается и тенденция увеличения случаев сдачи в плен – 28 оккупантов решили сдаться за эти дни. За прошедшие недели, по его словам, это были единицы.

Штупун вчера сообщил, что на южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров.

На Мелитопольском направлении россияне уже начали бросать на штурмы свою "элиту" – десантников.

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