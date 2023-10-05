ВСУ: На линии Купянск—Лиман более 110 000 россиян, 1085 танков. Огромная активность Су-35

Российские оккупанты сосредоточили на участке Купянск—Лиман более 110 000 человек, 1085 танков, почти 2000 бронированных машин и около 1200 единиц артиллерии. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

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По его словам, линия Купянск — Лиман является наиболее динамичным направлением восточного фронта — там самая тяжелая ситуация.

Он отметил, что россияне очень активно применяют истребители Су-35 и Су-25, а также вертолеты Ка-52 и Ми-8.

"Увеличилось количество штурмов, было восемь боевых столкновений в районе Макеевки Луганской области, мы отбиваемся, уничтожили 13 единиц техники и 122 оккупанта", — сказал Евлаш.

Спикер ВСУ подчеркнул, что на данном направлении противник сосредоточил почти 110 000 человек личного состава, 1085 танков, почти 2000 бронемашин, 700 артиллерийских систем и почти 500 реактивных систем залпового огня.

"Даже в таких условиях у врага нет успехов, мы не даем им пройти", — резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит оружия и боеприпасов создает сложности, но Украина на правильном пути для вытеснения РФ.

Представитель Оперативного командования "Південь" заявила, что переброска оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда.

На южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров, сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления.

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