Россия перебрасывает корабли в Новороссийск. ВСУ: Не обезопасит от ударов по Украине

Переброска оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда, заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. В Азовском море оккупанты начали располагать ракетоносители, пытаются измерить, насколько там будет для них зона безопасности, рассказала она в эфире телемарафона.

OSINT-исследователь MT Anderson показал спутниковые снимки, по которым в Новороссийске по состоянию на 4 октября находятся два фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

0.5M?? from 4 Oct 2023 of Novorossiysk.

- 6x Amphibious vessels: 4x Ropucha / 1x Ivan Gren / 1x Alligator

- 2x Admiral Grigorovich Class: 1 Essen in port, Makarov ready to depart?

- 1 of 4 Pr. 22160 present

- 2 of 3 Pr. 21631 present

- 3x Improved KILO present pic.twitter.com/tJYWlPLMYC