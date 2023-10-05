Россия перебрасывает корабли в Новороссийск. ВСУ: Не обезопасит от ударов по Украине

Переброска оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда, заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. В Азовском море оккупанты начали располагать ракетоносители, пытаются измерить, насколько там будет для них зона безопасности, рассказала она в эфире телемарафона.

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OSINT-исследователь MT Anderson показал спутниковые снимки, по которым в Новороссийске по состоянию на 4 октября находятся два фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

??BSF Update??

0.5M?? from 4 Oct 2023 of Novorossiysk.

- 6x Amphibious vessels: 4x Ropucha / 1x Ivan Gren / 1x Alligator

- 2x Admiral Grigorovich Class: 1 Essen in port, Makarov ready to depart?

- 1 of 4 Pr. 22160 present

- 2 of 3 Pr. 21631 present

- 3x Improved KILO present pic.twitter.com/tJYWlPLMYC — MT Anderson (@MT_Anderson) October 4, 2023

Гуменюк спросили, обезопасит ли Украину от ударов такая переброска ракетоносителей в Новороссийск.

"К сожалению, это нас не обезопасит. Потому что удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2500 км в отношении наземных целей. Поэтому достанут они и оттуда. И были случаи, когда с подлодки стартовали ракеты непосредственно из Новороссийской бухты и долетали до территории Украины", – объяснила она.

По ее словам, действительно происходит перемещение российского флота и он уже тяготеет к Новороссийской базе в большинстве случаев.

В то же время оккупанты начали скрывать или размещать ракетоносители в Азовском море, они пытаются измерить, насколько там будет зона безопасности для нахождения их кораблей, сообщила военная.

"Потому что если раньше мы наблюдали присутствие одного корабля в Азовском море для разоблачения надводной обстановки, сейчас видим два, один из них является ракетоносителем, на котором восемь ракет типа "Калибр" может быть. Малый ракетный корабль, готовый к применению, но скрыт в Азовском море", – отметила она.

Спикер Военно-морских сил заявил, что задача "функционального" поражения Черноморского флота РФ – совокупность действий многих составляющих Сил обороны и безопасности, которые продолжатся.

По его словам, оккупанты "вынуждены прятаться" на море, но списывать со счетов врага еще рано.

Российские оккупанты создают "Азовский военно-морской район" в составе Черноморского флота, украинские партизаны уже получили списки кораблей и личного состава нового формирования.

Утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, была серьезно повреждена БДК "Оленегорский горняк".

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