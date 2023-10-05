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Россия перебрасывает корабли в Новороссийск. ВСУ: Не обезопасит от ударов по Украине

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 07:30
Россия перебрасывает корабли в Новороссийск. ВСУ: Не обезопасит от ударов по Украине - Фото
Запуск ракеты "Калибр" (Иллюстративный скриншот)

Переброска оккупантами кораблей-ракетоносителей в Новороссийск не обезопасит Украину от ударов, поскольку ракеты могут достать и оттуда, заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. В Азовском море оккупанты начали располагать ракетоносители, пытаются измерить, насколько там будет для них зона безопасности, рассказала она в эфире телемарафона.

OSINT-исследователь MT Anderson показал спутниковые снимки, по которым в Новороссийске по состоянию на 4 октября находятся два фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Гуменюк спросили, обезопасит ли Украину от ударов такая переброска ракетоносителей в Новороссийск.

"К сожалению, это нас не обезопасит. Потому что удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2500 км в отношении наземных целей. Поэтому достанут они и оттуда. И были случаи, когда с подлодки стартовали ракеты непосредственно из Новороссийской бухты и долетали до территории Украины", – объяснила она.

По ее словам, действительно происходит перемещение российского флота и он уже тяготеет к Новороссийской базе в большинстве случаев.

В то же время оккупанты начали скрывать или размещать ракетоносители в Азовском море, они пытаются измерить, насколько там будет зона безопасности для нахождения их кораблей, сообщила военная.

"Потому что если раньше мы наблюдали присутствие одного корабля в Азовском море для разоблачения надводной обстановки, сейчас видим два, один из них является ракетоносителем, на котором восемь ракет типа "Калибр" может быть. Малый ракетный корабль, готовый к применению, но скрыт в Азовском море", – отметила она.

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Артём Джерипа
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войнакалибрновороссийскОК ЮгНаталья Гуменюк
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