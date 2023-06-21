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Партизаны получили списки кораблей и личного состава "Азовского военно-морского района"

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 10:02
Партизаны получили списки кораблей и личного состава
Порт в Мариуполе в июне 2022 года (Фото: EPA)

Российские оккупанты создают "Азовский военно-морской район" в составе Черноморского флота, украинские партизаны уже получили списки кораблей и личного состава нового формирования. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, штаб формируемого "Азовского военно-морского района" (ВМР) оккупанты создают в Мариуполе.

Завершение организационных мероприятий и перебазирование корабельного состава флота намечено на 1 июля.

По данным ЦНС, оккупанты планируют укомплектовать так называемый Азовский ВМР за счет корабельного состава черноморского флота и каспийской флотилии ВМФ России.

Всего в составе Азовского ВМР будут находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения.

В частности, малые ракетные корабли "Циклон", "Аскольд", которые проходят испытания, строящийся "Амур", а также морской тральщик "Ковровец" и другие корабли.

В ЦНС отмечают, что суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей – 24 ракеты типа "Калибр".

Сообщается, что украинское подполье получило списки личного состава Азовского ВМР.

Наталья Медведева
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