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Партизани отримали списки кораблів та особового складу "Азовського військово-морського району"

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21.06.2023, 10:02
Партизани отримали списки кораблів та особового складу
Порт у Маріуполі у червні 2022 року (Фото: EPA)

Російські окупанти створюють "Азовський військово-морський район" у складі Чорноморського флоту, українські партизани вже отримали списки кораблів та особового складу нового формування. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, штаб нового "Азовського військово-морського району" (ВМР) окупанти створюють у Маріуполі.

Завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту намічено на 1 липня.

За даними ЦНС, окупанти планують укомплектувати так званий Азовський ВМР шляхом корабельного складу чорноморського флоту та каспійської флотилії ВМФ Росії.

Загалом у складі Азовського ВМР перебуватиме вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення.

Зокрема, малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які проходять випробування, "Амур", що будується, а також морський тральщик "Ковровец" та інші кораблі.

У ЦНС зазначають, що сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 ракети типу "Калібр".

Повідомляється, що українське підпілля отримало списки особового складу Азовського ВМР.

Наталія Медведєва
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