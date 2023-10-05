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Росія перекидає кораблі до Новоросійська. ЗСУ: Не убезпечить від ударів по Україні

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 07:30
Росія перекидає кораблі до Новоросійська. ЗСУ: Не убезпечить від ударів по Україні - Фото
Запуск ракети "Калібр" (Ілюстративний скриншот)

Перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати й звідти, заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. В Азовському морі окупанти почали розташовувати ракетоносії, намагаються виміряти, наскільки там буде для них безпекова зона, розповіла вона в етері телемарафону.

OSINT-дослідник MT Anderson показав супутникові знімки, за якими у Новоросійську станом на 4 жовтня перебувають два фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і декілька малих ракетних кораблів.  

Гуменюк запитали, чи убезпечить Україну від ударів таке перекидання ракетоносіїв до Новоросійська.

"На жаль, це нас не убезпечить. Тому що удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2500 км стосовно наземних цілей. Тому дістануть вони й звідти. І були випадки, коли з підводного човна стартували ракети безпосередньо з бухти Новоросійської й долітали до території України", – пояснила вона.

За її словами, дійсно відбувається переміщення російського флоту і він вже тяжіє до Новоросійської бази в більшості випадків.

Водночас окупанти почали ховати або розташовувати ракетоносії в Азовському морі, вони намагаються виміряти, наскільки там буде безпекова зона для перебування їхніх кораблів, повідомила військова.

"Тому що, якщо раніше ми спостерігали присутність одного корабля в Азовському морі для викриття надводної ситуації, зараз бачимо два, один з яких є ракетоносієм, на якому вісім ракет типу "Калібр" може бути. Малий ракетний корабель, готовий до застосування, але захований в Азовському морі", – зазначила вона.

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Артем Джеріпа
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війнаНоворосійськкалібрОК ПівденьНаталія Гуменюк
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