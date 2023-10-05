Росія перекидає кораблі до Новоросійська. ЗСУ: Не убезпечить від ударів по Україні

Перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати й звідти, заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. В Азовському морі окупанти почали розташовувати ракетоносії, намагаються виміряти, наскільки там буде для них безпекова зона, розповіла вона в етері телемарафону.

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OSINT-дослідник MT Anderson показав супутникові знімки, за якими у Новоросійську станом на 4 жовтня перебувають два фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і декілька малих ракетних кораблів.

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0.5M?? from 4 Oct 2023 of Novorossiysk.

- 6x Amphibious vessels: 4x Ropucha / 1x Ivan Gren / 1x Alligator

- 2x Admiral Grigorovich Class: 1 Essen in port, Makarov ready to depart?

- 1 of 4 Pr. 22160 present

- 2 of 3 Pr. 21631 present

- 3x Improved KILO present pic.twitter.com/tJYWlPLMYC — MT Anderson (@MT_Anderson) October 4, 2023

Гуменюк запитали, чи убезпечить Україну від ударів таке перекидання ракетоносіїв до Новоросійська.

"На жаль, це нас не убезпечить. Тому що удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2500 км стосовно наземних цілей. Тому дістануть вони й звідти. І були випадки, коли з підводного човна стартували ракети безпосередньо з бухти Новоросійської й долітали до території України", – пояснила вона.

За її словами, дійсно відбувається переміщення російського флоту і він вже тяжіє до Новоросійської бази в більшості випадків.

Водночас окупанти почали ховати або розташовувати ракетоносії в Азовському морі, вони намагаються виміряти, наскільки там буде безпекова зона для перебування їхніх кораблів, повідомила військова.

"Тому що, якщо раніше ми спостерігали присутність одного корабля в Азовському морі для викриття надводної ситуації, зараз бачимо два, один з яких є ракетоносієм, на якому вісім ракет типу "Калібр" може бути. Малий ракетний корабель, готовий до застосування, але захований в Азовському морі", – зазначила вона.

Речник Військово-морських сил заявив, що завдання "функціональної" поразки Чорноморському флоту РФ – сукупність дій багатьох складових Сил оборони й безпеки, які триватимуть.

За його словами, окупанти "вимушені ховатися" на морі, але списувати з рахунків ворога ще зарано.

Російські окупанти створюють "Азовський військово-морський район" у складі Чорноморського флоту, українські партизани вже отримали списки кораблів та особового складу нового формування.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено БДК "Оленегорский горняк".

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