Росія перекидає кораблі до Новоросійська. ЗСУ: Не убезпечить від ударів по Україні

Перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати й звідти, заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. В Азовському морі окупанти почали розташовувати ракетоносії, намагаються виміряти, наскільки там буде для них безпекова зона, розповіла вона в етері телемарафону.

OSINT-дослідник MT Anderson показав супутникові знімки, за якими у Новоросійську станом на 4 жовтня перебувають два фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і декілька малих ракетних кораблів.

??BSF Update??

0.5M?? from 4 Oct 2023 of Novorossiysk.

- 6x Amphibious vessels: 4x Ropucha / 1x Ivan Gren / 1x Alligator

- 2x Admiral Grigorovich Class: 1 Essen in port, Makarov ready to depart?

- 1 of 4 Pr. 22160 present

- 2 of 3 Pr. 21631 present

- 3x Improved KILO present pic.twitter.com/tJYWlPLMYC