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ЗСУ: На лінії Куп'янськ—Лиман понад 110 000 росіян, 1085 танків. Величезна активність Су-35

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05.10.2023, 12:50
ЗСУ: На лінії Куп'янськ—Лиман понад 110 000 росіян, 1085 танків. Величезна активність Су-35 - Фото
Танкісти ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти зосередили на ділянці Куп'янськ—Лиман понад 110 000 осіб, 1085 танків, майже 2000 броньованих машин та близько 1200 одиниць артилерії. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

За його словами, лінія Куп'янськ—Лиман є найдинамічнішим напрямком східного фронту — там найважча ситуація.

Він зазначив, що росіяни дуже активно застосовують винищувачі Су-35 та Су-25, а також вертольоти Ка-52 та Мі-8.

"Збільшилася кількість штурмів, було вісім бойових зіткнень у районі Макіївки Луганської області, ми відбиваємось, знищили 13 одиниць техніки та 122 окупанта", — сказав Євлаш.

Спікер ЗСУ наголосив, що на цьому напрямку противник зосередив майже 110 000 осіб особового складу, 1085 танків, майже 2000 бронемашин, 700 артилерійських систем та майже 500 реактивних систем залпового вогню.

"Навіть у таких умовах у ворога немає успіхів, ми не даємо їм пройти", — резюмував він.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит зброї та боєприпасів створює складності, але Україна на правильному шляху для витіснення РФ.
  • Представник Оперативного командування "Південь" заявила, що перекидання окупантами кораблів-ракетоносіїв до Новоросійська не убезпечить Україну від ударів, оскільки ракети можуть дістати і звідти.
  • На південних відрізках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбаснаступКуп'янськЛиманІлля Євлаш
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