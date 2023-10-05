Зеленський: Дефіцит озброєнь створює складнощі, взимку необхідно не втратити ініціативу

Дефіцит зброї та боєприпасів створює складнощі, але Україна на правильному шляху для витіснення РФ, заявив президент Володимир Зеленський. Цю зиму українцям необхідно пройти гідно та не втратити ініціативу на полі бою, розповів він в інтерв'ю телеканалу Sky TG24, передає Sky News.

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Президент залишається впевненим, що Україна на правильному шляху, аби витіснити РФ, але сказав, що брак зброї та боєприпасів створює труднощі, зазначає ЗМІ.

"Складність у тому, що поля заміновані. Складність у тому, що є дефіцит зброї та боєприпасів, особливо великий дефіцит протиповітряної оборони", – сказав Зеленський.

За його словами, зима, що наближається, може стати проблемою для всіх українських громадян, цивільних осіб, "простих людей, які працюють", та солдатів.

"Цю зиму нам потрібно пройти гідно, не втративши ініціативи, яку ми маємо на полі бою", – зазначив президент.

Стосовно будь-яких можливих переговорів з Росією, Зеленський сказав, що диктатор Володимир Путін "не здатний ні з ким, ні про що домовлятися".

Зеленський, посилаючись на прогнози української розвідки, заявив, що до кінця 2023 року Росія посилить ядерні погрози.

Президент відкинув можливість будь-якої дипломатії з РФ, нагадавши, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки російський диктатор не бажає миру.

Зеленський назвав ситуацію з проведенням виборів в Україні під час війни "складною", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вони відбудуться.

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