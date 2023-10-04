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Зеленський: Ситуація складна, але вибори можуть відбутися під час війни

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 17:32
Зеленський: Ситуація складна, але вибори можуть відбутися під час війни - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію з проведенням виборів в Україні під час війни "складною", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вони відбудуться. Про це він сказав в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24.

За словами Зеленського, "ситуація складна", але вибори можуть відбутися, "якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

"Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади (з боку армії РФ. – Ред.). У нас є це завдання, якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори", – сказав він.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме, але секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації.
  • Перша леді Олена Зеленська заявила, що не знає, чи балотуватиметься її чоловік на пост президента у 2024 році.

Читайте також: "Питання не актуальне". Зеленський назвав п'ять перешкод для проведення виборів

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвиборивоєнний стан
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