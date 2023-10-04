Зеленский: Ситуация сложная, но выборы могут состояться во время войны
Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то они состоятся. Об это он сказал в интервью итальянскому каналу Sky TG24.
По словам Зеленского, "ситуация сложная", но выборы могут состояться, "если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".
"Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападениям (со стороны армии РФ, – ред.). У нас есть эта задача, если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", – сказал он.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться, но секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации.
- Первая леди Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Читайте также: "Вопрос не актуален". Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов
Комментарии