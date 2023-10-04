UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Ситуация сложная, но выборы могут состояться во время войны

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 17:32
Зеленский: Ситуация сложная, но выборы могут состояться во время войны - Фото
Зеленський Фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то они состоятся. Об это он сказал в интервью итальянскому каналу Sky TG24.

По словам Зеленского, "ситуация сложная", но выборы могут состояться, "если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

"Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападениям (со стороны армии РФ, – ред.). У нас есть эта задача, если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", – сказал он.

  • Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться, но секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
  • 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации.
  • Первая леди Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Читайте также: "Вопрос не актуален". Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвыборывоенное положение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 