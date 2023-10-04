Зеленский: Ситуация сложная, но выборы могут состояться во время войны

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то они состоятся. Об это он сказал в интервью итальянскому каналу Sky TG24.

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По словам Зеленского, "ситуация сложная", но выборы могут состояться, "если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

"Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападениям (со стороны армии РФ, – ред.). У нас есть эта задача, если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", – сказал он.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться, но секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации.

Первая леди Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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