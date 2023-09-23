"Вопрос не актуален". Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов

Президент Владимир Зеленский видит пять основных препятствий для проведения выборов в Украине. Об этом он сказал на брифинге во время визита в Канаду.

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"Вопрос выборов [...] из-за безопасности сегодня не актуален. Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. [Но] безопасность – сложный элемент проведения выборов. Первая сложность состоит в том, чтобы выборы прошли демократически и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели", – сказал Зеленский.

"Вторая история – как голосовать людям на временно оккупированных территориях. Я не говорю о тех территориях, которые были оккупированы Россией с 2014 года, мы говорим о том, что было оккупировано с 24 февраля", – сказал президент.

"Третье. Большое количество украинцев – не сотни тысяч, а миллионы – за рубежом. Как организовать этот процесс? Пока никто не может найти на это ответ", – сказал он.

Следующий вопрос – это деньги, которых в Украине хватает только на финансирование армии. Дефицит бюджета государственного бюджета измеряется сотнями миллиардов гривен, его нужно будет закрыть либо за счет международной помощи, либо заимствованиями.

"Когда парламент или правительство хотят направить деньги на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война", – добавил президент.

Последнее и самое большое, по мнению Зеленского, препятствие – это голосование военных.

"Миллион людей, как в окопах они будут голосовать? Как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать, чтобы выборы прошли прозрачно? Если в целом говорить о военных, вы должны понять, что это может быть величайшей несправедливостью – люди, защищающие права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы проголосовать. Это нонсенс", – сказал Зеленский.

Зеленскому уже не в первый раз приходится отвечать на вопрос, будет ли Украина проводить выборы президента во время войны.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

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