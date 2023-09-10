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Выборы в войну. Зеленский развернуто ответил о наблюдателях, признании и людей в оккупации

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 00:10
Выборы в войну. Зеленский развернуто ответил о наблюдателях, признании и людей в оккупации - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Если проводить выборы во время войны, то у Украины будет проблема с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации, заявил президент Владимир Зеленский. По мнению главы государства, более приоритетно провести евроинтеграционные реформы, сообщил он во время саммита YES (Yalta European Strategy).

Журналист спросил, будут ли в Украине выборы.

"Мы решим, мы решим. Что касается выборов: мы готовы, то есть у нас нет с этим вопроса. Это вопрос не демократии, или каких-то процессов, это вопрос только безопасности. Ну давайте проговорим это еще раз, безусловно я не прочь проговорить это. нас были представители США, которые поднимали этот вопрос и публично поднимали этот вопрос. Есть ответы, которые мы должны дать друг другу, просто реальный ответ", – ответил президент.

По словам президента, необходимо сделать все, чтобы военные, которые в окопах и первой линии голосовали.

"То есть они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать. Это просто невозможно", – пояснил он.

Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы выборы были демократическими, а для этого должны быть наблюдатели.

Он задал вопрос, как наблюдатели будут находиться в окопах: "Ну окей, если мир готов нам послать людей, мы только за".

Президент заявил, что для Украины главное не провести выборы, а чтобы они были признаны миром, их легитимизация.

"Для нас главное не провести выборы, а признать. Для нас, возвращаясь к разнице между нами и нашими соседями, для нас очень важно признание выборов миром. Потому что мы демократическая страна, за это и воюем. И потому признание, легитимизация выборов это очень важно", – объяснил он.

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Относительно миллионов находящихся за рубежом украинцев Зеленский отметил, что у Украины нет соответствующей инфраструктуры для голосования.

По его словам, государство должно задействовать две вещи: либо использовать инфраструктуру украинских представительств и государств, где находятся очень многие украинцы, либо проводить онлайн-выборы.

Президент задал вопрос партнерам Украины, признают ли они онлайн-выборы, а также в Верховную Раду: проголосует ли парламент за изменения в избирательном кодексе.

Или мы должны делать онлайн-выборы там, это сложности. Здесь у меня вопрос к нашим партнерам: Вы признаете эти выборы? Онлайн? Есть вопросы. То есть, или будем писать письма друг другу, голосовать так ", – объяснил Зеленский.

По его словам, со всем этим "можно прожить, и что-то сделать", но остается вопрос людей на временно оккупированных территориях Украины.

"Что делать с вопросом временно оккупированных территорий и людей, и все украинцы на ВОТ очень важны, но в отношении тех украинцев, которые 24 числа попали под оккупацию, что делать прежде всего с ними. Как они покажут свое волеизъявление. Много сложностей. Есть еще финансовый аспект , что мы тратим деньги на выборы, а не на оружие, но я же говорю, с этим всем можно наверняка как-то жить, что-то понять, что делать, но вот эти сложности: как люди, которые сегодня не здесь будут выбирать свою жизнь завтра вот здесь? И это очень важный момент", – заметил президент.

Он отметил, что у него нет аргументов ни против, ни за выборы и что он готов к ним.

"Я готов к выборам. То есть мы готовы, если это нужно, нашему народу, не кому-то, а нашему народу – окей, конечно, давайте делать", – объяснил Зеленский.

Президент заявил, что последней каплей является вызов Украины по европейской интеграции государства, а законы для нее должен принять парламент.

По мнению президента, приоритетом является проведение евроинтеграции Украины, а не выборов.

"У нас сейчас вызов насчет европейскости нашего государства, ЕС и т.д. Есть конкретные законы, которые парламент должен проголосовать за них, должны поддержать эти законы. И я могу сказать откровенно, если парламент это будет делать и напротив этого есть открытие по ЕС, этот результат очень важен. А напротив этого есть все эти вызовы, о которых я сказал. Так я считаю приоритет сделать первое. Я так считаю", – отметил он.

  • Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться.
  • 27 августа президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в 2024 году возможно при условии западного их финансирования и присутствии иностранных наблюдателей в окопах. Кроме того, Верховная Рада должна быстро внести изменения в законодательство, запрещающее проведение выборов в период военного положения.
  • После слов Зеленского Грэм призвал союзников помочь Украине провести выборы.

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Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнавыборы
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