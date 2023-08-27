Зеленский Грэму: Проводить выборы в кредит я не буду. Отправьте наблюдателей в окопы

Президент Владимир Зеленский в разговоре с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил, Украина должна провести выборы, объяснил, при каких условиях это возможно – западное финансирование и иностранные наблюдатели в окопах. Об этом глава государства сказал в интервью Наталье Мосийчук.

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"Согласно законодательству (люди ведь не просто так это сделали) запрещены выборы в период военного положения. Потому что провести их очень сложно", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что пообщался с Грэмом и сформулировал сенатору ответ и тот был доволен.

Во-первых, президент заверил Грэма, что парламентарии готовы быстро внести изменения в законодательство, в избирательный кодекс.

"Я сказал ему: если вы готовы дать мне пять миллиардов, потому что я... не смогу просто забрать из бюджета пять миллиардов. Мне кажется именно такая сумма нужна на проведение выборов в обычное время. А в военное я не знаю, что это за сумма, поэтому я ему сказал – если Соединенные Штаты Америки вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку. Извините, я ничего не прошу. Проводить выборы в кредит я не буду. Забирать деньги от оружия и давать их на выборы – также не буду", – заявил президент.

Зеленский отметил, что на выборах необходимо реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей.

Отдельно Зеленский акцентировал внимание на организации работы избирательных участков, присутствии наблюдателей, в том числе иностранных.

"Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему сказал: мы с вами должны отправить наблюдателей на передовую, чтобы у нас были выборы для нас и для всего мира легитимными. И это совершенно справедливо", – рассказал президент.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году , даже если война продолжится.

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