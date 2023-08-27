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Зеленський сенатору США: Проводити вибори в кредит я не буду. Відправте спостерігачів у окопи

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 20:40
Зеленський сенатору США: Проводити вибори в кредит я не буду. Відправте спостерігачів у окопи - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот відео)

Президент Володимир Зеленський у розмові з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який заявив, що Україна має провести вибори, пояснив, за яких умов це можливо – західне фінансування та іноземні спостерігачі в окопах. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

"Згідно із законодавством (адже люди не просто так це зробили) заборонені вибори в період військового стану. Тому що провести їх дуже складно", – сказав Зеленський.

Він розповів, що поспілкувався з Гремом і сформулював сенатору відповідь, й той був задоволений.

По-перше, президент запевнив Грема, що парламентарі готові швидко внести зміни до законодавства, виборчого кодексу.

"Я сказав йому: якщо ви готові дати мені пʼять мільярдів, тому що я... не зможу просто забрати з бюджету пʼять мільярдів. Мені здається саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час. А у військовий я не знаю, що це за сума, тому я йому сказав – якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку. Вибачте, я нічого не прошу. Проводити вибори в кредит я не буду. Забирати гроші від зброї й давати їх на вибори – також не буду", – Заявив президент.

Зеленський зазначив, що на виборах необхідно реалізувати право голосу для всіх громадян, у тому числі військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.

Окремо Зеленський наголосив на організації роботи виборчих дільниць, присутності спостерігачів, у тому числі іноземних.

"Для нас потрібний кожен голос. Ми не зможемо для самих себе сказати, що це дуже демократично проведено. Нам потрібен легітимний вибір. Щоб цей вибір був зроблений суспільством. Щоб це не роз’єднало наших людей. Щоб військові могли проголосувати. Вони захищають сьогодні цю демократію, і не дати їм цієї можливості через війну – це нечесно", – розповів президент.

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Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийвибориЛіндсі Грем
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