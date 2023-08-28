После слов Зеленского сенатор США Грэм призвал союзников помочь Украине провести выборы
Сенатор США, член Республиканской партии Линдси Грэм, призвал союзников оказать Украине финансовую и техническую помощь в проведении выборов в 2024 году. Об этом Грэм написал в Twitter.
"Мне очень приятно слышать, что президент Зеленский открыл дверь к выборам в Украине в 2024 году. Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и как признание демократии и свободы", – заявил Грэм.
Сенатор США добавил, что понимает, что украинский парламент должен внести изменения в законодательство, и что условия безопасности для проведения выборов будут сложными.
"Однако я не могу придумать лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине в выживании как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве закона. Я бы призвал всех союзников Украины оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий", – заявил Грэм.
Он подчеркнул, что проведение демократических выборов во время войны будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины.
"Это говорит об их видении свободной и демократической Украины как сегодня, так и в ближайшие годы", – резюмировал американский политик.
- Ранее Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится.
- 27 августа Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в 2024 году возможно при условии их западного финансирования и присутствия иностранных наблюдателей в окопах. Кроме того Верховная Рада должна быстро внести изменения в законодательство, которое запрещает проведение выборов в период военного положения.
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