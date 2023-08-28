Після слів Зеленського сенатор США Грем закликав союзників допомогти Україні провести вибори

Сенатор США, член Республіканської партії Ліндсі Грем, закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу у проведенні виборів у 2024 році. Про це Грем написав у Twitter.

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"Мені дуже приємно чути, що президент Зеленський відчинив двері до виборів в Україні у 2024 році. Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і справедливих виборів під час війни. Вибори розглядатимуться не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як визнання демократії та свободи", – заявив Грем.

Сенатор США додав, що розуміє, що український парламент має внести зміни до законодавства, та що умови безпеки для проведення виборів будуть складними.

"Однак я не можу придумати кращої інвестиції у стабільність Європи, ніж допомога Україні у виживанні як незалежної, самоврядної демократії, заснованої на верховенстві закону. Я закликав би всіх союзників України надати фінансову та технічну допомогу для підтримки цих зусиль", – заявив Грем.

Він наголосив, що проведення демократичних виборів під час війни розглядатиметься як сміливе та значуще рішення президента Зеленського та народу України.

"Це говорить про їхнє бачення вільної та демократичної України як сьогодні, так і найближчими роками", – резюмував американський політик.

Раніше Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна продовжиться.

27 серпня Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у 2024 році можливе за умови західного їх фінансування та присутності іноземних спостерігачів в окопах. Крім того, Верховна Рада має швидко внести зміни до законодавства, яке забороняє проведення виборів у період воєнного стану.

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