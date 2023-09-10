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Новини | Вибори у війну. Зеленський розгорнуто відповів про спостерігачів, визнання та людей в окупації

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 00:10
Вибори у війну. Зеленський розгорнуто відповів про спостерігачів, визнання та людей в окупації - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблему з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації, заявив президент Володимир Зеленський. На думку глави держави, пріоритетніше провести євроінтеграційні реформи, повідомив він під час саміту YES (Yalta European Strategy).

Журналіст запитав, чи будуть в Україні вибори.

"Ми вирішимо, ми вирішимо. Щодо виборів: ми готові, тобто у нас немає з цим питання. Це питання не демократії, або якихось процесів, це питання тільки безпеки. Ну давайте проговоримо це ще раз, безумовно я не проти проговорити це. У нас були представники США, які піднімали це питання і публічно піднімали це питання. Є відповіді, які ми повинні дати один одному, просто реальну відповідь", – відповів президент. 

За словами президента, необхідно зробити все, аби військові, які в окопах та на першій лінії голосували.

"Тобто вони відстоюють права людей, а самі не будуть мати прав голосувати. Це просто неможливо", – пояснив він.

Зеленський зазначив, що Україна хоче, аби вибори були демократичними, а для цього повинні бути спостерігачі.

Він поставив питання, як спостерігачі будуть перебувати в окопах: "Ну окей, якщо світ готовий нам надіслати людей, ми тільки за".

Президент заявив, що для України головне не провести вибори, а щоб вони були визнані світом, їх легітимізація.

"Для нас головне не провести вибори, а визнати. Для нас, повертаючись до різниці між нами і нашими сусідами, для нас дуже важливо визнання виборів світом. Бо ми демократична країна, за це і воюємо. І тому визнання, легітимізація виборів це дуже важливо", – пояснив він.

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Щодо мільйонів українців, які перебувають за кордоном, Зеленський зазначив, що в України немає відповідної інфраструктури для голосування.

За його словами, держава має задіяти дві речі: або використати інфраструктуру українських представництв та держав, де перебуває дуже багато українців, або проводити онлайн-вибори.

Президент поставив питання партнерам України, чи визнають вони онлайн-вибори, а також до Верховної Ради: чи проголосує парламент за зміни до Виборчого кодексу.

"Або ми повинні робити онлайн-вибори там, це складнощі. Тут у мене питання до наших партнерів: Ви визнаєте ці вибори? Онлайн? Є питання. Тут у мене питання до нашого парламенту: а ви проголосуєте за зміни щодо виборчого кодексу, хто знає? Тобто, або будемо писати листи одне одному, голосувати так", – пояснив Зеленський.

За його словами, з усім цим "можна прожити, і щось зробити", але залишається питання людей на тимчасово окупованих територіях України.

"Що робити з питанням тимчасово окупованих територій і людей, і всі українці на ТОТ дуже важливі, але щодо тих українців, які 24 числа попали під окупацію, що робити перш за все з ними. Як вони покажуть своє волевиявлення. Багато складнощів. Є ще фінансовий аспект, що ми витрачаємо гроші на вибори, а не на зброю, але я ж кажу, з цим всім можна напевно якось жити, щось зрозуміти, що робити, але ось ці складнощі: як люди, які сьогодні не тут будуть обирати своє життя завтра ось тут? І це дуже важливий момент", – зауважив президент.

Він зазначив, що у нього немає аргументів ні проти, ні за вибори, і що він готовий до них.

"Я готовий до виборів. Тобто ми готові, якщо це потрібно, нашому народу, не комусь, а нашому народу — окей, авжеж, давайте робити", – пояснив Зеленський.

Президент заявив, що останньою краплею є виклик України щодо європейської інтеграції держави, а закони для неї має ухвалити парламент.

На його думку, пріоритетом є проведення євроінтеграції України, а не виборів.

"У нас зараз виклик щодо європейськості нашої держави, ЄС тощо. Є конкретні закони, які парламент повинен проголосувати за них, повинні підтримати ці закони. І я можу сказати відверто, якщо парламент це буде робити і напроти цього є відкриття щодо ЄС, цей результат дуже важливий. А навпроти цього є всі ці виклики, про які я сказав. То я вважаю пріоритет зробити перше. Я так вважаю", – зазначив Зеленський.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме.
  • 27 серпня президент Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у 2024 році можливе за умови західного їх фінансування та присутності іноземних спостерігачів в окопах. Крім того, Верховна Рада має швидко внести зміни до законодавства, яке забороняє проведення виборів у період воєнного стану. 
  • Після слів Зеленського Грем закликав союзників допомогти Україні провести вибори. 

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Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийвійнавибори
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