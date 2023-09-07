Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна програє війну проти Росії, якщо проведе вибори під час боїв. Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1".

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За його словами, зараз Україну починають закликати проводити вибори під час повномасштабної війни.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав Данілов.

Він також згадав переселенців, які перебувають за кордоном.

"Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що треба жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", — заявив секретар РНБО.

Раніше американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме.

27 серпня президент Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у 2024 році можливе за умови західного їх фінансування та присутності іноземних спостерігачів в окопах. Крім того, Верховна Рада має швидко внести зміни до законодавства, яке забороняє проведення виборів у період воєнного стану.

Після слів Зеленського Грем закликав союзників допомогти Україні провести вибори.

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