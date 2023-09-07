Данилов о выборах во время войны: Как только агитаторы зайдут в окопы — Украина проиграет
07.09.2023, 09:19
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина проиграет войну против России, если проведет выборы во время боев. Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1".
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По его словам, сейчас Украину начинают призывать проводить выборы во время полномасштабной войны.
"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал Данилов.
Он также упомянул переселенцев, которые находятся за границей.
"Людям, которые начинают давать советы, надо понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", — заявил секретарь СНБО.
- Ранее американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится.
- 27 августа президент Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в 2024 году возможно при условии их западного финансирования и присутствия зарубежных наблюдателей в окопах. Кроме того, Верховная Рада должна быстро внести изменения в законодательство, которое запрещает проведение выборов в период военного положения.
- После слов Зеленского Грэм призвал союзников помочь Украине провести выборы.
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