"Питання не актуальне". Зеленський назвав п'ять перешкод для проведення виборів

Президент Володимир Зеленський бачить п'ять основних перешкод для проведення виборів в Україні. Про це він сказав на брифінгу під час візиту до Канади.

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"Питання виборів [...] через безпеку сьогодні не актуальне. Закон забороняє у час війни проводити ті чи інші вибори. Я готовий абсолютно. [Але] безпека – складний елемент проведення виборів. Перша складність у тому, щоб вибори пройшли демократично і прозоро. Для цього потрібні незалежні спостерігачі", – сказав Зеленський.

"Друга історія – як голосувати людям на тимчасово окупованих територіях. Я не говорю про ті території, які були окуповані Росією з 2014 року, ми говоримо про те, що було окуповано з 24 лютого", – сказав президент.

"Третє. Велика кількість українців, – не сотні тисяч, а мільйони, – за кордоном. Як організувати цей процес? Поки що ніхто не може знайти на це відповідь", – сказав він.

Наступне питання – це гроші, яких в Україні вистачає тільки на фінансування армії. Дефіцит бюджету державного бюджету вимірюється сотнями мільярдів гривень, його потрібно буде закрити або коштом міжнародної допомоги, або запозиченнями.

"Коли парламент або уряд хочуть направити гроші на той чи інший напрямок, окрім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна", – додав президент.

Остання і найбільша, на думку Зеленського, перешкода – це голосування військових.

"Мільйон людей, як в окопах вони будуть голосувати? Як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо Росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати і там працювати, щоб вибори пройшли прозоро? Якщо в цілому говорити про військових, ви повинні зрозуміти, що це може бути найбільшою несправедливістю – люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи проголосувати. Це нонсенс", – сказав Зеленський.

Зеленському уже не вперше доводиться відповідати на питання, чи буде Україна проводити вибори президента під час війни.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме, але секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на це відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводити.

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