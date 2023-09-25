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Первая леди говорит, что не знает наверняка, будет ли Зеленский баллотироваться в 2024-м

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 21:07
Первая леди говорит, что не знает наверняка, будет ли Зеленский баллотироваться в 2024-м - Фото
Елена Зеленская (Фото - Офис президента)

Первая леди Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли ее муж Владимир Зеленский баллотироваться на пост президента в 2024 году, если такие выборы состоятся во время войны. Об этом она сказала в интервью американскому каналу CBS.

Ведущая программы Face The Nation спросила первую леди, как бы она себя почувствовала, если бы ее муж выдвинул свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024-м.

"Это для меня очень сложный вопрос, потому что я не была сторонницей его решения впервые (на выборах 2019 года, – ред.). Но если это будет во второй раз, если он решит, что нужно, то мы это уже проходили. Уже не так страшно, как было в первый раз", – сказала Зеленская.

По ее словам, она не знает наверняка, каким будет решение Зеленского по этому вопросу, и это будет зависеть от ситуации в Украине, возможностей организовать свободные и справедливые выборы и от отношения к этому украинцев.

"Если он почувствует, что украинское общество больше не хочет, чтобы он был президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", – добавила первая леди.

  • Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
  • 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации

Читайте также: "Вопрос не актуален". Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов

Оксана Житнюк
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Елена ЗеленскаяВладимир Зеленскийвыборы
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