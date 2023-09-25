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Перша леді каже, що не знає напевно, чи балотуватиметься Зеленський у 2024-му

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 21:07
Перша леді каже, що не знає напевно, чи балотуватиметься Зеленський у 2024-му - Фото
Олена Зеленська (Фото - Офіс президента)

Перша леді Олена Зеленська заявила, що не знає, чи балотуватиметься її чоловік Володимир Зеленський на пост президента у 2024 році, якщо такі вибори відбудуться під час війни. Про це вона сказала в інтерв'ю американському каналу CBS.

Ведуча програма Face The Nation запитала першу леді, як би вона себе відчула, якби її чоловік висунув свою кандидатуру на нових президентських виборах у 2024-му.

"Це для мене дуже складне питання, бо я не була прихильницею його вирішення вперше (на виборах 2019 року, – ред.). Але якщо це буде вдруге, якщо він вирішить, що потрібно, то ми це вже проходили. Вже не так страшно, як було вперше", – сказала Зеленська.

За її словами, вона не знає, напевно, яким буде рішення Зеленського з цього питання, і це залежатиме від ситуації в Україні, можливостей організувати вільні та справедливі вибори та від ставлення до цього українців.

"Якщо він відчує, що українське суспільство більше не хоче, щоб він був президентом, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не ухвалив", – додала перша леді.

  • Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме, але секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
  • 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації.

Читайте також: "Питання не актуальне". Зеленський назвав п'ять перешкод для проведення виборів

Оксана Житнюк
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