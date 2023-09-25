Перша леді каже, що не знає напевно, чи балотуватиметься Зеленський у 2024-му

Перша леді Олена Зеленська заявила, що не знає, чи балотуватиметься її чоловік Володимир Зеленський на пост президента у 2024 році, якщо такі вибори відбудуться під час війни. Про це вона сказала в інтерв'ю американському каналу CBS.

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Ведуча програма Face The Nation запитала першу леді, як би вона себе відчула, якби її чоловік висунув свою кандидатуру на нових президентських виборах у 2024-му.

"Це для мене дуже складне питання, бо я не була прихильницею його вирішення вперше (на виборах 2019 року, – ред.). Але якщо це буде вдруге, якщо він вирішить, що потрібно, то ми це вже проходили. Вже не так страшно, як було вперше", – сказала Зеленська.

За її словами, вона не знає, напевно, яким буде рішення Зеленського з цього питання, і це залежатиме від ситуації в Україні, можливостей організувати вільні та справедливі вибори та від ставлення до цього українців.

"Якщо він відчує, що українське суспільство більше не хоче, щоб він був президентом, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не ухвалив", – додала перша леді.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме, але секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням людей за кордоном та в окупації.

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