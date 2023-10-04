Зеленський про переговори з РФ: Путін вирішив йти вперед, будь-яка угода буде заблокована ним

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість будь-якої дипломатії з РФ, нагадавши, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки російський диктатор Володимир Путін не бажає миру. Про це він сказав в інтерв'ю італійському каналу Sky TG24.

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"Росію не цікавить дипломатичний шлях. Були переговори у Ватикані, Туреччина теж намагалася, але результат завжди той самий: нікому не вдалося. Не тому, що лідери слабкі, а тому, що кінець війни суперечить бажанням Путіна. Путін вирішив рухатися вперед, будь-яка угода буде заблокована Путіним, достатньо подивитися на зернову угоду", – сказав Зеленський.

Він додав, що не бачить жодних проблисків надії на дипломатію.

4 жовтня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів із Путіним. Рішення РНБО було ухвалено у відповідь на спробу РФ анексувати українські території.

У вересні 2023-го в соцмережах з'являлися нічим не обґрунтовані вкиди про те, що 4 жовтня нібито відбудуться якісь "мирні переговори" між РФ та Україною та про нібито ультиматум з боку РФ.

Україна неодноразово відкидала можливість будь-якої дипломатії з РФ доти, поки українські війська не вийдуть на кордони держави станом на 1991 рік.

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