Зеленский о переговорах с РФ: Путин решил идти вперед, любая сделка будет им заблокирована

Президент Владимир Зеленский отверг возможность какой-либо дипломатии с РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не увенчалась успехом, так как российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Об это он сказал в интервью итальянскому каналу Sky TG24.

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"Россию не интересует дипломатический путь. Были переговоры в Ватикане, Турция тоже пыталась, но результат всегда один и тот же: никому не удалось. Не потому, что лидеры слабы, а потому, что конец войны противоречит желаниям Путина. Путин решил двигаться вперед, любая сделка будет заблокирована Путиным, достаточно посмотреть на зерновую сделку", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не видит никаких проблесков надежды на дипломатию.

4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Путиным. Решение СНБО было принято в ответ на попытку РФ аннексировать украинские территории.

В сентябре 2023-го в соцсетях появлялись ничем не обоснованные вбросы о том, что 4 октября якобы состоятся какие-то "мирные переговоры" между РФ и Украиной и о якобы ультиматуме со стороны РФ.

Украина неоднократно отвергала возможность любой дипломатии с РФ до тех пор, пока украинские войска не выйдут на границы государства по состоянию на 1991 год.

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