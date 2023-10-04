Глава МИД Австрии надеется на переговоры Украины и РФ. В Киеве говорят, что их не будет

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что надеется на переговоры Украины и России. Об этом он сообщил в комментарии немецкому изданию Bild.

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По его словам, Австрия надеется, что переговоры состоятся "очень скоро".

"С моей точки зрения, скорее раньше, чем позже — логика переговоров вернется на поле боя", — сказал Шалленберг.

Неназванный член украинского правительства заявил журналистам, что даже если давление со стороны Брюсселя будет усиливаться, то Киев не будет вести переговоры.

Ранее к переговорам между Украиной и Россией призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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В Офисе президента твердая позиция по формуле мира. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявлял, что в Украине должен быть только "украинский план мира", а не "ватиканский", "китайский", "африканский".

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