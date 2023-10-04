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Глава МИД Австрии надеется на переговоры Украины и РФ. В Киеве говорят, что их не будет

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 13:19
Глава МИД Австрии надеется на переговоры Украины и РФ. В Киеве говорят, что их не будет - Фото
Александр Шалленберг (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что надеется на переговоры Украины и России. Об этом он сообщил в комментарии немецкому изданию Bild.

По его словам, Австрия надеется, что переговоры состоятся "очень скоро".

"С моей точки зрения, скорее раньше, чем позже — логика переговоров вернется на поле боя", — сказал Шалленберг.

Неназванный член украинского правительства заявил журналистам, что даже если давление со стороны Брюсселя будет усиливаться, то Киев не будет вести переговоры. 

Ранее к переговорам между Украиной и Россией призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также: Контрнаступление. Посол Британии "не верит", что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией.

Дмитрий Гриниченко
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