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Глава МЗС Австрії сподівається на переговори України та РФ. У Києві кажуть, що їх не буде

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04.10.2023, 13:19
Глава МЗС Австрії сподівається на переговори України та РФ. У Києві кажуть, що їх не буде - Фото
Александер Шалленберг (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що сподівається на переговори України та Росії. Про це він повідомив у коментарі німецькому виданню Bild.

За його словами, Австрія сподівається, що переговори відбудуться "дуже скоро".

"На мій погляд, швидше раніше, ніж пізніше — логіка переговорів повернеться на поле бою", — сказав Шалленберг.

Неназваний член українського уряду заявив журналістам, що навіть якщо тиск із боку Брюсселя посилюватиметься, Київ не вестиме переговори.

Раніше до переговорів між Україною та Росією закликав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Читайте також: Контрнаступ. Посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

Дмитро Гриниченко
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війнаавстріяпереговориАлександер Шалленберг
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