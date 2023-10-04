Глава МЗС Австрії сподівається на переговори України та РФ. У Києві кажуть, що їх не буде

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що сподівається на переговори України та Росії. Про це він повідомив у коментарі німецькому виданню Bild.

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За його словами, Австрія сподівається, що переговори відбудуться "дуже скоро".

"На мій погляд, швидше раніше, ніж пізніше — логіка переговорів повернеться на поле бою", — сказав Шалленберг.

Неназваний член українського уряду заявив журналістам, що навіть якщо тиск із боку Брюсселя посилюватиметься, Київ не вестиме переговори.

Раніше до переговорів між Україною та Росією закликав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

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В офісі президента тверда позиція щодо формули миру. Заступник глави ОП Ігор Жовква заявляв, що в Україні має бути лише "український план миру", а не "ватиканський", "китайський", "африканський".

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