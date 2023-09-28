Токаєв заявив, що він не має побоювань агресії РФ. Закликав до переговорів Києва та Москви

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не має побоювань щодо можливої агресії Росії, а також закликав до переговорів Києва та Москви. Про це він повідомив під час візиту до Німеччини, цитує його Al Jazeera.

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За його словами, він не має побоювань щодо того, що Росія може загрожувати територіальній цілісності Казахстану.

Він зазначив, що Астана продовжує закликати до переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

Також Токаєв заявив, що його країна не допомагатиме росіянам обходити західні санкції.

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