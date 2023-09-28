Токаєв заявив, що він не має побоювань агресії РФ. Закликав до переговорів Києва та Москви
28.09.2023, 15:48
Касим-Жомарт Токаєв (Фото: EPA)
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не має побоювань щодо можливої агресії Росії, а також закликав до переговорів Києва та Москви. Про це він повідомив під час візиту до Німеччини, цитує його Al Jazeera.
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За його словами, він не має побоювань щодо того, що Росія може загрожувати територіальній цілісності Казахстану.
Він зазначив, що Астана продовжує закликати до переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.
Також Токаєв заявив, що його країна не допомагатиме росіянам обходити західні санкції.
- Раніше Токаєв, коментуючи війну Росії проти України, заявив, що територіальна цілісність держав має бути непорушною.
- Він сказав, що у сусідніх країнах "трапляються провокаційні висловлювання на адресу глав держав і звучать необґрунтовані звинувачення".
- Невдачі у війні проти України призводять до втрати російським диктатором Володимиром Путіним впливу на лідерів Центральної Азії, зокрема Токаєва.
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