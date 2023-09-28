Токаев заявил, что у него нет опасений агрессии РФ. Призвал к переговорам Киева и Москвы
28.09.2023, 15:48
Касым-Жомарт Токаев (Фото: EPA)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него нет опасений насчет возможной агрессии России, а также призвал к переговорам Киева и Москвы. Об этом он сообщил во время визита в Германию, цитирует его Al Jazeera.
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По его словам, у него нет опасений по поводу того, что Россия может угрожать территориальной целостности Казахстана.
Он отметил, что Астана продолжает призывать к переговорам между Россией и Украиной о прекращении войны.
Также Токаев заявил, что его страна не будет помогать россиянам обходить западные санкции.
- Ранее Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблемой.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
- Неудачи в войне против Украины приводят к потере российским диктатором Владимиром Путиным влияния на лидеров Центральной Азии, в частности Токаева.
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