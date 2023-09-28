Токаев заявил, что у него нет опасений агрессии РФ. Призвал к переговорам Киева и Москвы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него нет опасений насчет возможной агрессии России, а также призвал к переговорам Киева и Москвы. Об этом он сообщил во время визита в Германию, цитирует его Al Jazeera.

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По его словам, у него нет опасений по поводу того, что Россия может угрожать территориальной целостности Казахстана.

Он отметил, что Астана продолжает призывать к переговорам между Россией и Украиной о прекращении войны.

Также Токаев заявил, что его страна не будет помогать россиянам обходить западные санкции.

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