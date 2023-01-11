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В МИД России снова набросились на Казахстан из-за помощи Украине. Астана ответила

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 14:44
В МИД России снова набросились на Казахстан из-за помощи Украине. Астана ответила - Фото
Айбек Смадияров (Фото: МИД Казахстана)

В министерстве иностранных дел Казахстана ответили на претензию спикера МИД РФ Марии Захаровой насчет "юрты несокрушимости" в Буче. Об этом сообщил представитель ведомства Айбек Смадияров, которого цитирует Informburo.

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Недавно в Буче, где российские оккупанты устроили акт геноцида и убили несколько сотен гражданских, была установлена "юрта несокрушимости" для обогрева людей на фоне ударов захватчиков по критической инфраструктуре. Юрта — это жилище кочевников, которое является традиционным для народа Казахстана. 

Захарова призывала МИД Казахстана дать "официальные разъяснения по этому вопросу во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнёрству".

По словам Смадиярова, установка юрты — это частная инициатива, в которой правительство Казахстана не видит никакой проблемы. Он отметил, что посольство страны не участвовало в инициативе, а поэтому ни комментировать, ни запрещать этого не может. 

"Юрта – это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место. Юрта экологически чистая, наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья", — сказал представитель ведомства.

Дипломат заявил, что в акции казахстанских меценатов нет ничего предосудительного, так как в Казахстане проживают около 300 000 украинцев, а в Украине также есть крупная казахская диаспора. 

"Казахский и украинский народы поддерживают давние отношения и помогают друг другу", — резюмировал он. 

Читайте также: МИД Казахстана сообщил о "жестком разговоре" с послом РФ. Скандал случился из-за Украины

Дмитро Гриниченко
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Мария Захарова война мид рф буча казахстан Айбек Смадияров
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