В МИД России снова набросились на Казахстан из-за помощи Украине. Астана ответила

В министерстве иностранных дел Казахстана ответили на претензию спикера МИД РФ Марии Захаровой насчет "юрты несокрушимости" в Буче. Об этом сообщил представитель ведомства Айбек Смадияров, которого цитирует Informburo.

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Недавно в Буче, где российские оккупанты устроили акт геноцида и убили несколько сотен гражданских, была установлена "юрта несокрушимости" для обогрева людей на фоне ударов захватчиков по критической инфраструктуре. Юрта — это жилище кочевников, которое является традиционным для народа Казахстана.

Захарова призывала МИД Казахстана дать "официальные разъяснения по этому вопросу во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнёрству".

По словам Смадиярова, установка юрты — это частная инициатива, в которой правительство Казахстана не видит никакой проблемы. Он отметил, что посольство страны не участвовало в инициативе, а поэтому ни комментировать, ни запрещать этого не может.

"Юрта – это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место. Юрта экологически чистая, наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья", — сказал представитель ведомства.

Дипломат заявил, что в акции казахстанских меценатов нет ничего предосудительного, так как в Казахстане проживают около 300 000 украинцев, а в Украине также есть крупная казахская диаспора.

"Казахский и украинский народы поддерживают давние отношения и помогают друг другу", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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