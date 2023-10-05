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Зеленский: Дефицит вооружений создает сложности, зимой необходимо не упустить инициативу

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 06:30
Зеленский: Дефицит вооружений создает сложности, зимой необходимо не упустить инициативу - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Дефицит оружия и боеприпасов создает сложности, но Украина на правильном пути для вытеснения РФ, заявил президент Владимир Зеленский. Эту зиму украинцам необходимо пройти достойно и не потерять инициативу в поле боя, рассказал он в интервью телеканалу Sky TG24, передает Sky News.

Президент остается уверенным, что Украина на правильном пути для вытеснения РФ, но сказал, что нехватка оружия и боеприпасов создает трудности, отмечает СМИ.

"Сложность в том, что поля заминированы. Сложность в том, что есть дефицит оружия и боеприпасов, особенно велик дефицит противовоздушной обороны", – сказал Зеленский.

По его словам, приближающаяся зима может стать проблемой для всех украинских граждан, гражданских лиц, "простых людей, которые работают", и солдат.

"Эту зиму нам нужно пройти достойно, не потеряв инициативы, которую мы имеем на поле боя", – отметил президент.

Относительно каких-либо возможных переговоров с Россией, Зеленский сказал, что диктатор Владимир Путин "не способен ни с кем, ни о чем договариваться".

  • Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.
  • Президент исключил возможность любой дипломатии из РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку российский диктатор не желает мира.
  • Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность участников голосования, то они состоятся.

Смотрите также: Зеленский анонсировал решение партнеров, чтобы у Украины появилось больше ПВО перед зимой

Артём Джерипа
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