Зеленский: Дефицит вооружений создает сложности, зимой необходимо не упустить инициативу

Дефицит оружия и боеприпасов создает сложности, но Украина на правильном пути для вытеснения РФ, заявил президент Владимир Зеленский. Эту зиму украинцам необходимо пройти достойно и не потерять инициативу в поле боя, рассказал он в интервью телеканалу Sky TG24, передает Sky News.

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Президент остается уверенным, что Украина на правильном пути для вытеснения РФ, но сказал, что нехватка оружия и боеприпасов создает трудности, отмечает СМИ.

"Сложность в том, что поля заминированы. Сложность в том, что есть дефицит оружия и боеприпасов, особенно велик дефицит противовоздушной обороны", – сказал Зеленский.

По его словам, приближающаяся зима может стать проблемой для всех украинских граждан, гражданских лиц, "простых людей, которые работают", и солдат.

"Эту зиму нам нужно пройти достойно, не потеряв инициативы, которую мы имеем на поле боя", – отметил президент.

Относительно каких-либо возможных переговоров с Россией, Зеленский сказал, что диктатор Владимир Путин "не способен ни с кем, ни о чем договариваться".

Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.

Президент исключил возможность любой дипломатии из РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку российский диктатор не желает мира.

Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность участников голосования, то они состоятся.

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