Зеленский: Дефицит вооружений создает сложности, зимой необходимо не упустить инициативу
Дефицит оружия и боеприпасов создает сложности, но Украина на правильном пути для вытеснения РФ, заявил президент Владимир Зеленский. Эту зиму украинцам необходимо пройти достойно и не потерять инициативу в поле боя, рассказал он в интервью телеканалу Sky TG24, передает Sky News.
Президент остается уверенным, что Украина на правильном пути для вытеснения РФ, но сказал, что нехватка оружия и боеприпасов создает трудности, отмечает СМИ.
"Сложность в том, что поля заминированы. Сложность в том, что есть дефицит оружия и боеприпасов, особенно велик дефицит противовоздушной обороны", – сказал Зеленский.
По его словам, приближающаяся зима может стать проблемой для всех украинских граждан, гражданских лиц, "простых людей, которые работают", и солдат.
"Эту зиму нам нужно пройти достойно, не потеряв инициативы, которую мы имеем на поле боя", – отметил президент.
Относительно каких-либо возможных переговоров с Россией, Зеленский сказал, что диктатор Владимир Путин "не способен ни с кем, ни о чем договариваться".
- Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.
- Президент исключил возможность любой дипломатии из РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку российский диктатор не желает мира.
- Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность участников голосования, то они состоятся.
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