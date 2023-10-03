Президент Володимир Зеленський нагородив українських захисників, які воюють на Купʼянсько-Лиманському напрямку, та оглянув отриману від партнерів новітню західну техніку, що брала участь у боях. У соцмережах президента опубліковане відповідне відео.

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"Для мене честь сьогодні – нагородити наших воїнів, які відзначилися під час захисту нашої держави. Особлива честь – нагородити бойових медиків. Дякую за захист України та українців! Це найважливіша місія. Бажаю тільки перемоги!" – сказав Зеленський.

Він повідомив, що оглянув техніку ЗСУ – танки німецького виробництва Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90, які виготовляє Швеція.

Президент зазначив, що екіпажі задоволені результатами застосування цієї техніки.

"Іще оглянув техніку – танки Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90, які брали участь у боях на Купʼянському напрямку. Обговорили з екіпажами результати застосування танків і БМП. Воїни задоволені!" – сказав Зеленський.

Президент подякував захисникам за спілкування та шеврони: "Це дуже цінно для мене!"

29 вересня у ЗСУ повідомили, що росіяни на Лимано-Куп’янському напрямку наразі формують штурмові загони, сподіваючися пробити оборону ЗСУ, і обстрілюють українські позиції з максимальних дистанцій.

3 жовтня Зеленський відвідав бригади, що виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який голова держави назвав "одним з найгарячіших".

Відео бою на Мелітопольському напрямку: українських захисників прикриває американська БМП Bradley та німецький танк Leopard.

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