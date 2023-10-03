RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов: Росія ніколи не перейде на військові рейки, це неможливо

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 16:30
Данілов: Росія ніколи не перейде на військові рейки, це неможливо - Фото
Олексій Данілов (Скриншот із відео)

Росія "ніколи не перейде" на військові рейки в економіці через технологічні й інші фактори, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Використання запасів старої радянської техніки не дозволить РФ перемогти, розповів він в інтерв'ю UKRLIFE.TV.

"Те, що стосується переходу [економіки] на військові рейки – то це відлуння Холодної війни, це відлуння після Другої світової війни. Майте на увазі, що це зробити неможливо. Тому що зовсім інша економіка. І на наше щастя РФ, при всіх їх намаганнях це зробити, неспроможна це зробити", – розповів Данілов.

За його словами, технологічно та за "багатьма іншими факторами" для Росії неможливо здійснити перехід економіки на військові рейки. На думку посадовця, РФ ніколи не вдасться це зробити.

"Це треба розуміти, що РФ ніколи не перейде на так звані військові рейки, тому що це неможливо з точки зору технологій, з точки зору багатьох речей", – зауважив він.

Данілов зауважив, що окупанти можуть ремонтувати та поповнювати кількість техніки завдяки запасам старих радянських зразків, проте це не дозволить РФ виграти у війні.

"Єдине, що вони зараз роблять, у них там були такі поля, заставлені старими танками бозна-якого року випуску, з 1945 по 1953-й, 1955-й. От вони їх можуть ремонтувати, і в такий спосіб якось поповнювати той чи інший фонд. Але це точно не те питання, яке дозволить РФ виграти", – сказав секретар РНБО.

  • На LIGA.net виходив великий текст про те, як можна завадити постачанням іранських ракет Росії.
  • Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".
  • Секретар РНБО повідомив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України.

Читайте також: Якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку на воєнні рейки — Зеленський

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Росіявійнаолексій даніловекономікавійськові рейки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 