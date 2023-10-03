Данілов: Росія ніколи не перейде на військові рейки, це неможливо

Росія "ніколи не перейде" на військові рейки в економіці через технологічні й інші фактори, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Використання запасів старої радянської техніки не дозволить РФ перемогти, розповів він в інтерв'ю UKRLIFE.TV.

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"Те, що стосується переходу [економіки] на військові рейки – то це відлуння Холодної війни, це відлуння після Другої світової війни. Майте на увазі, що це зробити неможливо. Тому що зовсім інша економіка. І на наше щастя РФ, при всіх їх намаганнях це зробити, неспроможна це зробити", – розповів Данілов.

За його словами, технологічно та за "багатьма іншими факторами" для Росії неможливо здійснити перехід економіки на військові рейки. На думку посадовця, РФ ніколи не вдасться це зробити.

"Це треба розуміти, що РФ ніколи не перейде на так звані військові рейки, тому що це неможливо з точки зору технологій, з точки зору багатьох речей", – зауважив він.

Данілов зауважив, що окупанти можуть ремонтувати та поповнювати кількість техніки завдяки запасам старих радянських зразків, проте це не дозволить РФ виграти у війні.

"Єдине, що вони зараз роблять, у них там були такі поля, заставлені старими танками бозна-якого року випуску, з 1945 по 1953-й, 1955-й. От вони їх можуть ремонтувати, і в такий спосіб якось поповнювати той чи інший фонд. Але це точно не те питання, яке дозволить РФ виграти", – сказав секретар РНБО.

На LIGA.net виходив великий текст про те, як можна завадити постачанням іранських ракет Росії.

виходив великий текст про те, як можна завадити постачанням іранських ракет Росії. Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність".

Секретар РНБО повідомив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України.

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