Россия "никогда не перейдет" на военные рельсы в экономике из-за технологических и других факторов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Использование запасов старой советской техники не позволит РФ победить, рассказал он в интервью UKRLIFE.TV.

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"То, что касается перехода [экономики] на военные рельсы – это эхо Холодной войны, это эхо после Второй мировой войны. Имейте в виду, что это сделать невозможно. Потому что совсем другая экономика. И на наше счастье РФ, при всех их попытках это сделать, не может это сделать", – рассказал Данилов.

По его словам, технологически и по "многим другим факторам" для России невозможно осуществить переход экономики на военные рельсы. По мнению чиновника, РФ никогда не удастся это сделать.

"Это надо понимать, что РФ никогда не перейдет на так называемые военные рельсы, потому что это невозможно с точки зрения технологий, с точки зрения многих вещей", – отметил он.

Данилов заметил, что оккупанты могут ремонтировать и пополнять количество техники благодаря запасам старых советских образцов, однако это не позволит РФ выиграть в войне.

"Единственное, что они сейчас делают, у них там были такие поля, заставленные старыми танками бог весть какого года выпуска, с 1945 по 1953-й, 1955-й. Вот они их могут ремонтировать, и таким образом как-то пополнять тот или иной фонд. Но это точно не тот вопрос, который позволит РФ выиграть", – сказал секретарь СНБО.

На LIGA.net выходил обширный текст о том, как можно помешать поставкам иранских ракет России.

выходил обширный текст о том, как можно помешать поставкам иранских ракет России. Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "в полную мощность".

Секретарь СНБО сообщил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины.

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