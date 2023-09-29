Данилов заявил, что два его сына служат в ВСУ. Его обвиняли, что они якобы за границей

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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Ранее в сети активно распространялась информация о том, что сыновья Данилова призывного возраста якобы находятся за границей, — это активно раскручивала российская и пророссийская пропаганда.

По его словам, он "точно знает, где его дети и чем занимаются".

"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майами", — сказал Данилов.

Он отметил, что двое из его сыновей служат в рядах Сил обороны.

"У одного Париж — это воинская часть, у второго — часть территориальной обороны под Киевом в поселке", — заявил секретарь СНБО.

В Министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования.

С 1 октября 2023 года украинские женщины-медики обязательно должны стать на военный учет. На фоне этого Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, что изменится для таких женщин.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

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