UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов заявил, что два его сына служат в ВСУ. Его обвиняли, что они якобы за границей

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 12:33
Данилов заявил, что два его сына служат в ВСУ. Его обвиняли, что они якобы за границей - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

Ранее в сети активно распространялась информация о том, что сыновья Данилова призывного возраста якобы находятся за границей, — это активно раскручивала российская и пророссийская пропаганда.

По его словам, он "точно знает, где его дети и чем занимаются". 

"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майами", — сказал Данилов.

Он отметил, что двое из его сыновей служат в рядах Сил обороны. 

"У одного Париж — это воинская часть, у второго — часть территориальной обороны под Киевом в поселке", — заявил секретарь СНБО.

  • В Министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования.
  • С 1 октября 2023 года украинские женщины-медики обязательно должны стать на военный учет. На фоне этого Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, что изменится для таких женщин.
  • В августе президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

Читайте также: В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнамобилизацияснбоАлексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 