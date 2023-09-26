С 1 октября 2023 года украинские женщины-медики обязательно должны стать на военный учет. На фоне этого Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, что изменится для таких женщин.

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В Минздраве отметили, что все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям, как врач, стоматолог, акушерка, медсестра, фармацевт и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в здравоохранении и прочее, уже должны находиться на военном учете.

"Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете", – говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, с января 2023 года женщины, обучающиеся на медицинских или фармацевтических специальностях, ставятся на военный учет сразу после окончания учебы. Образовательное учреждение за два месяца до завершения учебы представляет списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и соцподдержки.

Что изменится с 1 октября?

В ведомстве отметили, что более 30 лет постановка на военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала несовершенно, из-за чего часть медиков в нем не учтены. Поэтому с 1 октября 2023-го на учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не состояли. При этом постановка на военный учет не равна мобилизации – учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.

В Минздраве сообщили, что для того, чтобы стать на военный учет, у женщин с медицинской или фармацевтической специальностью, будет три года – до 31 декабря 2026 года.

Что будет с трудоустройством?

До 31 декабря 2026 года женщины-медики смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при принятии на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить об этом ТЦК СП. Далее женщина должна самостоятельно прибыть в центр комплектования для взятия на военный учет, отметили в Минздраве.

Выезд за границу

В ведомстве подчеркнули, что женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу. После 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать границу независимо от того, стоит она на военном учете или нет.

Сейчас ограничения действуют только для некоторых категорий госслужащих и чиновников, занимающих определенные должности, добавили в Минздраве.

Изменения закона о воинской обязанности и военной службе, обязывающие женщин определенных профессий становиться на военный учет, были приняты 30 марта 2021 года.

7 сентября 2022 года тогдашний министр обороны Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на военный учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.

7 октября Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин. Исключение – женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности.

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