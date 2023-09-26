З 1 жовтня 2023 року українські медикині обовʼязково мають стати на військовий облік. На тлі цього Міністерство охорони здоров’я опублікувало роз’яснення, що зміниться для таких жінок.

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У МОЗ наголосили, що всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями, як лікарка, стоматологиня, акушерка, медсестра, фармацевтка та провізорка, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо, вже мають перебувати на військовому обліку.

"Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МОЗ, від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу після закінчення навчання. Заклад освіти за два місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Що зміниться з 1 жовтня?

У відомстві наголосили, що понад 30 років постановка на військовий облік медикинь та фармацевток працювала недосконало, через що частина медиків у ньому не враховані. Тому з 1 жовтня 2023-го на облік мають стати всі медикині та фармацевтки, які з певних причин там не перебували. Водночас постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації – облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків у державі.

В МОЗ повідомили, що для того, щоб стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть три роки – до 31 грудня 2026 року.

Що буде з працевлаштуванням?

До 31 грудня 2026 року медикині зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про це ТЦК СП. Далі жінка має самостійно прибути до центру комплектування для взяття на військовий облік, зазначили в МОЗ.

Виїзд за кордон

У відомстві наголосили, що медикині та фармацевтки можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Після 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати кордон незалежно від того, стоїть вона на військовому обліку, чи ні.

Наразі обмеження діють лише для деяких категорій держслужбовців та посадових осіб, які обіймають певні посади, додали в МОЗ.

Зміни закону про військовий обов'язок та військову службу, які зобов'язують жінок певних професій ставати на військовий облік, було прийнято 30 березня 2021 року.

7 вересня 2022 року тодішній міністр оборони Резніков підписав наказ про відстрочення взяття жінок на військовий облік на 12 місяців – до 1 жовтня 2023 року.

7 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок. Виняток – жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю.

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