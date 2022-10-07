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Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 14:47
Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин - Фото
Фото: Минобороны

7 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект №6482 о добровольном военном учете для женщин. Об этом сообщил в Телеграм народный депутат Ярослав Железняк (Голос).

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За принятие закона проголосовало 297 народных депутатов.

Документ предусматривает, что женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и пригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берут на военный учет по их желанию.

Исключение составляют женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности.

Железняк уточнил, что осталась норма о медицинских работниках.

"Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных", –говорится в документе.

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Наталія Медведєва
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верховная рада женщины призыв военный учет
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