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"Зрады нет и не будет". У Резникова объяснили и успокоили насчет воинского учета женщин

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 14:30
Фото: Минобороны

Никаких ограничений с 1 октября 2022 года на перемещение или выезд женщин за рубеж введено не будет. Об этом в Facebook написал внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, объяснив, в чем суть запутанного вопроса воинского учета женщин, из-за чего вокруг него столько домыслов.

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"Внештатник" при министре Алексее Резникове объяснил, что постановка женщин на учет предусмотрена законом, и с целью выполнения нормы закона еще в начале 2021 года Генштаб предложил проект приказа главы МО – "в режиме конструктивной дискуссии МО с ГШ были найдены варианты для приведения темы с учетом женщин к здравому смыслу".

"Основной тезис, помимо уточнения перечня специальностей, – постановка дам на учет должна осуществляться добровольно. <...> Но тезис о добровольности нужно внести в закон", – уточнил Копытько и добавил, что само МО этого сделать не может.

Исходя из этого, было два пути, отметил внештатный советник Резникова.

Первый – начать разработку законопроекта, чтобы внести его через Кабмин: "Это примерно полгода возни и три вагона бюрократии. Ради внесения пары слов – это перебор". Второй путь – внесение нужной нормы по согласованию с Кабмином от имени нардепов: "Это на три порядка быстрее".

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Поэтому, пишет он, в декабре МО сделало то, что могло сделать на своем уровне:

1) отложило реализацию своего приказа до 1 октября 2022 года, так как при действующем законе вообще не иметь приказа нельзя;
2) направило в Раду письмо-согласование на один из законопроектов, в котором предложило осуществлять учет на добровольных началах.

По словам Копытько, расчет был на то, что до 1 октября внесут изменения в закон, после чего ГШ "отшлифует" все процедуры, так как "десятки тысяч женщин и сейчас служат добровольно, и многие стоят на учете".

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Но началось полномасштабное вторжение России, и по состоянию на сейчас есть два пути решения бюрократического казуса, отмечают у Резникова.

Первый, который Минобороны считает приоритетным: Рада до 1 октября успевает принять закон – и проблема исчезает на системном уровне.

Второй: если по каким-то причинам закон принять не успеют, будут приняты меры к переносу сроков введения учета.

"Как это будет юридически реализовано – вопрос десятый. Главное – никаких поголовных ограничений с 1 октября на перемещение/выезд женщин введено не будет. <...> Не делайте себе нервы. Зрады нет и не будет", – написал Копытько.

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Євген Пилипенко
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