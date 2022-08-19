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Ни одна женщина не была призвана на фронт вопреки ее желанию – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 19:59
Ни одна женщина не была призвана на фронт вопреки ее желанию – Минобороны - Фото
Анна Маляр (фото – Facebook Ганна Маляр)

В Минобороны еще раз разъяснили вопрос постановки женщин на воинский учет: такая постановка – норма закона, но при этом с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не направлялась. Об этом написала в Telegram заместительница министра обороны Анна Маляр.

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Маляр отметила, что постановка на воинский учет женщин, имеющих определенные специальности, – это норма действующего закона, которую Минобороны и Генштаб не вправе изменить.

При этом, напомнила она, с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала, только по ее прямому согласию.

Замминистра заявила, что опыт развертывания частей ВСУ и других формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в Украине нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

Вместе с тем ВСУ требуются специалисты в области медицины, радиотехники, пищевых технологий.

С учетом этого Главное управление персонала Генштаба ВСУ предложило внести изменения в законодательные и нормативные акты в части постановки женщин на воинский учет. В них предлагается:

-  сократить перечень специальностей и/или профессий, после получения которых женщины ставятся на воинский учет как военнообязанные;

- ввести добровольность постановки на воинский учет женщин со специальностями из доработанного перечня;

- определить, что организация постановки женщин на воинский учет начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

Принятие или отклонение этой инициативы является исключительной прерогативой Верховной Рады, отмечает Маляр.

  • Ранее Маляр призвала украинцев не верить анонимным "источникам в Минобороны и Офисе президента", на которых периодически ссылаются в СМИ.   
Сергей Бережной
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минобороны женщины в армии Анна Маляр воинский учет
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