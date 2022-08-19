У Резникова призвали не верить анонимным "источникам в Минобороны и Офисе президента"

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не верить анонимным "источникам в Минобороны и Офисе президента", на которых периодически ссылаются в СМИ. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, за последние несколько месяцев информация со ссылкой на "источники в Офисе президента и неназванных лиц из Минобороны" ни разу не соответствовала действительности.

"Если эти "источники" существуют на самом деле, то они начали играть свою игру, сознательно дезинформируя тех, кто на них ссылается", — написала Маляр.

Маляр заявляла, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества — о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны — с другой. По ее словам, это противостояние вымышлено российскими подразделениями ИПСО (информационно-психологических спецопераций).

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Дмитрий Гриниченко

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