У Резникова призвали не верить анонимным "источникам в Минобороны и Офисе президента"
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не верить анонимным "источникам в Минобороны и Офисе президента", на которых периодически ссылаются в СМИ. Об этом она написала в Facebook.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, за последние несколько месяцев информация со ссылкой на "источники в Офисе президента и неназванных лиц из Минобороны" ни разу не соответствовала действительности.
"Если эти "источники" существуют на самом деле, то они начали играть свою игру, сознательно дезинформируя тех, кто на них ссылается", — написала Маляр.
Маляр заявляла, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества — о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны — с другой. По ее словам, это противостояние вымышлено российскими подразделениями ИПСО (информационно-психологических спецопераций).
- В ВСУ заявляли, что два популярных Telegram-канала о ВСУ и войне на Донбассе, которые позиционируются как украинские, на самом деле созданы спецслужбами РФ для дискредитации украинских военных.
- 100 Telegram-каналов, которые пишут об Украине, координируются Кремлем. СБУ призывает их не читать.
- Анна Маляр заявляла, что сообщения в соцсетях до официальных заявлений Генштаба "отчасти срывают военные операции".
Читайте также: ЦПД опубликовал обновленный список Telegram-каналов, которым нельзя доверять
Комментарии