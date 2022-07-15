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Координируются Кремлем, сеют "зраду". СБУ призвала не читать 100 Telegram-каналов

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 14:40
Координируются Кремлем, сеют
Кремль (фото - ЕРА)

100 Telegram-каналов, которые пишут об Украине, координируются Кремлем. СБУ призывает их не читать. Об этом говорится в общем заявлении СБУ, СНБО, МВД, ГУР, Минобороны и других ведомств.

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Отмечается, что Россия не может победить на поле боя, а потому пытается посеять "зраду" и расшатать украинское общество. В частности для этого используются ряд Telegram-каналов, которые выдают себя за независимые, но координируются Кремлем.

В частности, речь идет о каналах Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель и других. Чтобы посмотреть полный список, нажмите на изображение для увеличения.

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Координируются Кремлем, сеют "зраду". СБУ призвала не читать 100 Telegram-каналов

Координируются Кремлем, сеют "зраду". СБУ призвала не читать 100 Telegram-каналов

"Призываем вас не использовать эти каналы, ведь их работу финансирует и координирует россия. Ни в коем случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины", – говорится в заявлении.

В СБУ также обратили внимание собственников и редакторов украинских изданий, что поддержка таких ресурсов – пособничество врагу, которое будет преследоваться в соответствии с законодательством.

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Марк Сировой
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Telegram сбу пропаганда информационная война telegram-каналы ипсо
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