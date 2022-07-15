Координируются Кремлем, сеют "зраду". СБУ призвала не читать 100 Telegram-каналов
100 Telegram-каналов, которые пишут об Украине, координируются Кремлем. СБУ призывает их не читать. Об этом говорится в общем заявлении СБУ, СНБО, МВД, ГУР, Минобороны и других ведомств.
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Отмечается, что Россия не может победить на поле боя, а потому пытается посеять "зраду" и расшатать украинское общество. В частности для этого используются ряд Telegram-каналов, которые выдают себя за независимые, но координируются Кремлем.
В частности, речь идет о каналах Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель и других. Чтобы посмотреть полный список, нажмите на изображение для увеличения.
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"Призываем вас не использовать эти каналы, ведь их работу финансирует и координирует россия. Ни в коем случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины", – говорится в заявлении.
В СБУ также обратили внимание собственников и редакторов украинских изданий, что поддержка таких ресурсов – пособничество врагу, которое будет преследоваться в соответствии с законодательством.
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