UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЦПД опубликовал обновленный список Telegram-каналов, которым нельзя доверять

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 18:25
ЦПД опубликовал обновленный список Telegram-каналов, которым нельзя доверять - Фото
Телеграм (depositphotos.com)

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал обновленный список "каналов-инфотерористов", действующих на территории Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ЦПД напомнили, что с начала вторжения россиян Центр в сотрудничестве с партнерами и читателями осуществляет постоянный мониторинг, фиксацию и уничтожение вражеских ресурсов в информационном пространстве.

"Большинство Telegram-каналов уже сменили риторику на проукраинскую, хотя до сих пор существуют такие, которые поддерживают врага", – говорится в сообщении.

В ЦПД призвали ни в коем случае не доверять данным каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции.

ЦПД опубликовал обновленный список Telegram-каналов, которым нельзя доверять

Читайте также: Посты в соцсетях навредили операции в Северодонецке — Маляр

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фейк дезинформация цпд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 