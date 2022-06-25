ЦПД опубликовал обновленный список Telegram-каналов, которым нельзя доверять

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал обновленный список "каналов-инфотерористов", действующих на территории Украины.

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В ЦПД напомнили, что с начала вторжения россиян Центр в сотрудничестве с партнерами и читателями осуществляет постоянный мониторинг, фиксацию и уничтожение вражеских ресурсов в информационном пространстве.

"Большинство Telegram-каналов уже сменили риторику на проукраинскую, хотя до сих пор существуют такие, которые поддерживают врага", – говорится в сообщении.

В ЦПД призвали ни в коем случае не доверять данным каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции.

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Вадим Ребрина

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