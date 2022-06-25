Посты в соцсетях навредили операции в Северодонецке — Маляр

Сообщения в соцсетях до официальных заявлений Генштаба "отчасти срывают военные операции". Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

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В частности, по словам Маляр, преждевременная публикация информации навредила операции в Северодонецке, поскольку "Вооруженным силам не дали доделать запланированное".

Маляр отметила, что распространение информации "отнимает у ВСУ время — сутки/двое, за которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях не публичности".

"К примеру, одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины", — объяснила она.

Тем временем мэр Северодонецка Александр Стрюк в эфире единого телемарафона заявил, что "все военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции, вышли, поэтому оцепление не удалось".

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Мария Макуха

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