Обязательного воинского учета женщин с 1 октября не будет. Его отложили на год

Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года. Об этом сообщила его заместитель Анна Маляр.

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В Верховной Раде сейчас рассматривают законопроект, который должен сделать взятие на воинский учет женщин добровольным.

"Понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны в пределах полномочий подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр Алексей Резников", — написала Маляр в Facebook.

Она пояснила, что Генеральный штаб не видит острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете, поэтому приказ Резникова позволит парламенту доработать законопроект и урегулировать вопрос без спешки.

Изменения закона "О воинской обязанности и военной службе", обязывающие женщин определенных профессий становиться на воинский учет, были приняты 30 марта 2021 года.

Согласно этому закону женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны в военное время. В мирное время женщины могут принять на военную службу или службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

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Андрій Водяний

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