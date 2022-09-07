Обязательного воинского учета женщин с 1 октября не будет. Его отложили на год
Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года. Об этом сообщила его заместитель Анна Маляр.
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В Верховной Раде сейчас рассматривают законопроект, который должен сделать взятие на воинский учет женщин добровольным.
"Понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны в пределах полномочий подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр Алексей Резников", — написала Маляр в Facebook.
Она пояснила, что Генеральный штаб не видит острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете, поэтому приказ Резникова позволит парламенту доработать законопроект и урегулировать вопрос без спешки.
- Изменения закона "О воинской обязанности и военной службе", обязывающие женщин определенных профессий становиться на воинский учет, были приняты 30 марта 2021 года.
- Согласно этому закону женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны в военное время. В мирное время женщины могут принять на военную службу или службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).
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