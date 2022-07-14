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Женщин будут брать на военный учет только с их согласия – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 14:25
Женщин будут брать на военный учет только с их согласия – Генштаб - Фото
Женщина-военнослужащая ВСУ (фото - Генштаб)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заверили, что годных к военной службе женщин будут брать на военный учет только с их согласия. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

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Там отметили: опыт развертывания в/ч и других военных формирований в полные штаты военного времени "доказывает, что сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете".

"Ввиду этого, проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия", – подчеркнули в ведомстве у Сергея Шапталы.

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Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода.

Генштаб добавил, что "проработаны предложения" по правкам в перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет.

Там отметили, что общая мобилизация показала: на службу призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных, причем большинство женщин – медики, связисты, психологи, делопроизводители, бухгалтеры и повара.

Пока в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям, подчеркнули у Шапталы.

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Евгений Пилипенко
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