Женщин будут брать на военный учет только с их согласия – Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заверили, что годных к военной службе женщин будут брать на военный учет только с их согласия. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Там отметили: опыт развертывания в/ч и других военных формирований в полные штаты военного времени "доказывает, что сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете".
"Ввиду этого, проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия", – подчеркнули в ведомстве у Сергея Шапталы.
Читайте также: Кремль хочет за месяц подготовить к войне 34 000 добровольцев. Они не будут готовы – ISW
Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода.
Генштаб добавил, что "проработаны предложения" по правкам в перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет.
Там отметили, что общая мобилизация показала: на службу призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных, причем большинство женщин – медики, связисты, психологи, делопроизводители, бухгалтеры и повара.
Пока в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям, подчеркнули у Шапталы.
- В конце июня 2022 года глава Минцифры Федоров заявил, что его ведомство не разрабатывает и не планирует рассылку повесток через Дию, назвав такие слухи фейками российских СМИ.
- 4 июля в МО опровергли российскую ложь о "принудительной мобилизации женщин в Украине".
- 8 июля Ліга:Закон напомнили, что нужно знать о мобилизации женщин.
- 11 июля в МВД заявили, что 3 млн граждан стоят на военном учете не по месту проживания.
- 12 июля в разведке были уверены, что российский диктатор Путин не будет объявлять войну и мобилизацию, а сделает ставку на ЧВК.
Читайте также: Рейды даже ночью. Что следует знать о мобилизации: как, где и кому могут вручать повестки
Комментарии