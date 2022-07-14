Кремль хочет за месяц подготовить к войне 34 000 добровольцев. Они не будут готовы – ISW

Российские власти хотят собрать по всей стране 34 000 добровольцев и после месячной подготовки отправить их воевать в Украину. Они не будут готовы к бою за такой короткий срок. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 13 июля.

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Как отмечается, Кремль, вероятно, приказал властям в регионах РФ сформировать добровольческие батальоны для участия в войне против Украины вместо того, чтобы объявлять частичную или полную мобилизацию в России. В РФ уже назвали это "добровольческой мобилизацией".

ISW ссылается на сообщения российских СМИ о том, что региональные чиновники набирают мужчин в возрасте до 50 лет (или 60 лет для отдельных воинских специальностей) по шестимесячным контрактам и предлагают зарплату в среднем от 220 000 до 350 000 рублей в месяц (примерно от 3750 до 6000 долларов).

Российские СМИ уже подтвердили создание или развертывание добровольческих батальонов в Курске, Приморском крае, Башкортостане, Чувашии, Чечне, Татарстане, Московской, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях.

Аналитики отмечают, что добровольческие батальоны могут включать около 34 000 новых военнослужащих к концу августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

"В настоящее время вновь сформированные батальоны отправляются на полигоны и, вероятно, завершат месячную подготовку к концу августа, но они не будут готовы к бою за столь короткий срок", – прогнозируют эксперты ISW.

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Наталия Медведева

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