Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №482 о добровольном воинском учете женщин. Документ поддержали 267 депутатов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

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Он привел новую формулировку статьи по учету:

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на воинский учет военнообязанных".

Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Депутат Алексей Гончаренко объяснил, что женщины, чья профессия не связана с медицинской деятельностью, могут становиться на воинский учет добровольно.

Изменения закона "О воинской обязанности и военной службе", обязывающие женщин определенных профессий становиться на воинский учет, были приняты 30 марта 2021 года.

Согласно этому закону, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны в военное время. В мирное время женщины могут принять на военную службу или службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

7 сентября 2022 года министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.

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Вадим Ребрина

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