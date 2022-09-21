Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №482 о добровольном воинском учете женщин. Документ поддержали 267 депутатов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
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Он привел новую формулировку статьи по учету:
"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных.
Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на воинский учет военнообязанных".
Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Депутат Алексей Гончаренко объяснил, что женщины, чья профессия не связана с медицинской деятельностью, могут становиться на воинский учет добровольно.
- Изменения закона "О воинской обязанности и военной службе", обязывающие женщин определенных профессий становиться на воинский учет, были приняты 30 марта 2021 года.
- Согласно этому закону, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к работам по обеспечению обороны в военное время. В мирное время женщины могут принять на военную службу или службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).
- 7 сентября 2022 года министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на воинский учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.
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