Данілов заявив, що два його сини служать у ЗСУ. Його звинувачували, що вони нібито за кордоном

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Раніше в мережі активно поширювалася інформація про те, що сини Данілова призовного віку нібито перебувають за кордоном, — це активно розкручувала російська та проросійська пропаганда.

За його словами, він "точно знає, де його діти і чим займаються".

"Звідки ви знаєте, де мої діти? Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Маямі", — сказав Данілов.

Він зазначив, що двоє з його синів служать у лавах Сил оборони.

"У одного Париж — це військова частина, у другого — частина територіальної оборони під Києвом у селі", — заявив секретар РНБО.

У Міністерстві оборони розповіли про єдиний електронний реєстр призовників та процес його формування.

З 1 жовтня 2023 року українські жінки-медики обов'язково мають стати на військовий облік. На тлі цього Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення щодо зміни таких жінок.

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулися до нього, щоб "дати можливість більше мобілізувати".

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