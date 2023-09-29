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Данілов заявив, що два його сини служать у ЗСУ. Його звинувачували, що вони нібито за кордоном

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 12:33
Данілов заявив, що два його сини служать у ЗСУ. Його звинувачували, що вони нібито за кордоном - Фото
Олексій Данілов (Фото: скриншот із відео)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що два його сини служать у лавах Збройних Сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Раніше в мережі активно поширювалася інформація про те, що сини Данілова призовного віку нібито перебувають за кордоном, — це активно розкручувала російська та проросійська пропаганда.

За його словами, він "точно знає, де його діти і чим займаються".

"Звідки ви знаєте, де мої діти? Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Маямі", — сказав Данілов.

Він зазначив, що двоє з його синів служать у лавах Сил оборони.

"У одного Париж — це військова частина, у другого — частина територіальної оборони під Києвом у селі", — заявив секретар РНБО.

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Дмитро Гриниченко
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